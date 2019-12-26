بالصور: انتشار أمني كثيف في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية داخل مناطق العاصمة طرابلس، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ممتلكات المواطنين.

وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تأتي بتعليمات من رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بهدف الحفاظ على الأمن.

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ونشرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» صورًا للدوريات الأمنية أثناء تفعيلها للبوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفتيشها المركبات الآلية؛ للتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

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