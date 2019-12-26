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بلدية زلطن تحتفي باليوم العالمي للتطوع

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت بلدية زلطن على مدار أربعة أيام متتالية نشاطات متميزة في مجال العمل التطوعي احتفالاً باليوم العالمي للتطوع.

وارتأت البلدية وكامل مؤسساتها الخدمية والاهلية بالمدينة النزول إلى الشارع وممارسة التنوع في مجال الأعمال التطوعية من حملات تطوعية للتبرع بالدم ، وحملات أخرى للنظافة ضمت بعض الشوارع والكليات والمراكز الصحية ، وحملات للتشجير، بمشاركة نسائية متميزة.

وهدفت الحملات –بحسب القيمين عليها-  توعية أطياف المجتمع المحلي بمدى جدوى العمل التطوعي وأثره الإيجابي على تنمية ثقافة الفرد والمجتمع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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