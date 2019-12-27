برلماني جزائري: لن نصطف ضد الأشقاء ولا نتدخل في الشّأن الداخلي لليبيا

قال عضو مجلس الأمة الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني عبدالوهاب بن زعيم، إن “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يولي اهتماما كبيرا بالملف الليبي”، مضيفا أن “الجزائر يهمّها الاستقرار في ليبيا، وأنها سيكون لها دور فعال في القضية الليبية من ناحية الحوار”

وتابع بن زعيم في تصريح لـ”وكالة الأنباء الألمانية”:” تبون سيفعل كل ما بوسعه لدعوة الإخوة الليبيين للحوار لتجاوز الأزمة”، نافيا احتمالية التّدخل العسكري لبلاده في ليبيا.

وأكمل “لا أعتقد أن بلدي سيصطف ضد الأشقاء، ولن تتدخل في الشّأن الداخلي لليبيا، ولكنّها ستعمل دائما على مستوى الحوار، وهي ستتخذ موقفا لتأمين حدودها، وهو من حقّها”

كان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد قال خلال مؤتمر صحفي في تونس، الخميس، إن هناك تعاون كبير ستشهده الأيام القادمة بين ليبيا وتركيا وتونس والجزائر وسيكون هناك حلف لخدمة شعوبنا وبلداننا.

في السياق ذاته، كانت قد أكدت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية ،رشيدة النيفر ، الخميس ، أن “تونس مُتمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأيّ تحالف”، على عكس ما تمّ ترويجه.

كما نفت النيفر في تصريح لجريدة الصباح التونسية ،ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مُعبّرة عن استغرابها من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، حسب قولها.

ومساء الخميس، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس قوله، الخميس، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، طلبت بشكل رسمي من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الليبي.