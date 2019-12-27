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مبادرة في الجفرة حول التوعية بالحق الانتخابي

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

شهدت قاعة الحرية بالمجمعات الإدارية في مدينة هون حفل مشروع ” أسمعني” الذي نظمته وأشرفت عليه المنظمة الحقوقية للشفافية والإصلاح وهو من ضمن أبرز خطوات حملتها ” أخرج صوتك” ، ويختص المشروع بالتوعية الديموقراطية والحق الانتخابي .

حضر الحفل لفيف من المهتمين بالشأن العام وشباب التنشيط بالمشروع ، حيث ألقيت عدة كلمات بمناسبة ختام هذه الخطوة وتم توزيع الشهائد على المتدربين والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة.

تمحور المشروع على عدة تدريبات وجلسات حوارية ومناظرات وإستطلاع للرأي في مدن بلدية الجفرة الخمسة “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء”، بغية الوصول الى أكبر قدر من المواطنين والشرائح المختلفة.

وتهدف الحملة والمشروع إلى تثقيف وتوعية  الناس وتعريفهم بالعمليات والطرق الانتخابية ومعرفة كامل حقوقهم والطرق السليمة لإثبات ذاتهم والتعبير عن أنفسهم وأرائهم وإخراج صوتهم والمطالبة بحقوقهم مع عدم إغفال تبيان واجباتهم في هذا الطريق السياسي والديمقراطي  .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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