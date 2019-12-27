قيادي بالوفاق: سنهلك ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعة

هدد آمر سلاح المدفعية بقوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق فرج مصطفى اخليل،بإهلاك قبائل ومدن ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه

القيادي بقوات الوفاق، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، قال إن قوات الوفاق صمدت 9 أشهر بلا غطاء جوي، وبمعدات قديمة، مضيفا: “اليوم نقول لكم حانت ساعة الوفاء لدماء الشهداء وانقلبت عليكم”

وتابع اخليل: “الروس والجنجاويد والمصريون، الذي لم يمت سوف يهرب أو يرجع لدياره لأنه مرتزق، ورعاة المنطقة الشرقية نفس المصير”

وأكمل، خلال المنشور، :”أما أنتم يارعاع ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه ماذا سيحل بكم، قبحكم الله وأخزاكم”

وأضاف فرج اخليل مهدداً، :”أهلكتم نفسكم وقومكم، ولن نرفع عنكم بنادقنا حتي نهلك آخر قرمطي فيكم ياعصاة، ويرتدع غيركم لتكونوا عبرة وآية ونصيحة”

وقال: “من الآن، لمناطق العصاة التي ذكرناها، من نجد في بيته سكينة واحده فقط قطعنا يده بها”