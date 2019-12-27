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قيادي بالوفاق: سنهلك ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعة

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

هدد آمر سلاح المدفعية بقوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق فرج مصطفى اخليل،بإهلاك قبائل ومدن ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه

القيادي بقوات الوفاق، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، قال إن قوات الوفاق صمدت 9 أشهر بلا غطاء جوي، وبمعدات قديمة، مضيفا: “اليوم نقول لكم حانت ساعة الوفاء لدماء الشهداء وانقلبت عليكم”

وتابع اخليل: “الروس والجنجاويد والمصريون، الذي لم يمت سوف يهرب أو يرجع لدياره لأنه مرتزق، ورعاة المنطقة الشرقية نفس المصير”

وأكمل، خلال المنشور، :”أما أنتم يارعاع ترهونة وبني وليد وصبراته وصرمان والأصابعه ماذا  سيحل بكم، قبحكم الله وأخزاكم”

وأضاف فرج اخليل مهدداً،  :”أهلكتم نفسكم وقومكم، ولن نرفع عنكم بنادقنا حتي نهلك آخر قرمطي فيكم ياعصاة، ويرتدع غيركم لتكونوا عبرة وآية ونصيحة”

وقال: “من الآن، لمناطق العصاة التي ذكرناها، من نجد في بيته سكينة واحده فقط قطعنا يده بها”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اخوانى مختل عقليا اصيب بلوثة نتيجة قرب النهاية اين الصمود ياحمار والجيش الوطنى فى وسط احياء طرابلس ولولا انه حريص على سلامة سكانها ومبانيها لوصل لقلب طرابلس فى اسبوع واحد بسياسة الارض المحروقة وتسعة شهور قليلة جدا بالمقارنة بدخول دخول وسط درنة ويكفى للتدليل على الذل الذى انتم فيه الاستنجاد بالمحتل العثمانى لان الشعب كله ضدكم ويلفظكم وحتى الان لم يدخل الجيش المصرى المعركة وهو جاهز ليدفنك ياكلب مع كلاب تركيا انظر الى ادلب لم يستطع اردوغان ان ينقذها من الجيش العربى السورى الجيش الاول اما الثانى والثالث فى مصر لسنا فى حاجة اليهما فانتم اتفه من ذلك كفاية عليكم 777 و 999 وانت كنت متعشم فى جعجعة اردوغان انسى فهو كلب بيهو هو كثير على الفاضى وكل من دعمهم تم دعكهم فقبرك انت واخوانك تم حفره ولم يبقى سوى الدفن

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  • بيفكرنا بالاخوان فى مصر لما طلع محمد البلتاجى وصفوت حجازى يهددوا اكثر من هذا اين هما الان فى السجن ذليلان مع مرشدك الوضيع بديع دخل فى ملابس نسوان الليمان واكبر جعجاع كان حازم ابواسماعيل اسأل عنه تعرف انك جنبه صرصار صغير كان يقف امام قسم الشرطة ويقول ساحضر لكم مصر كلها هنا الارض والان ذليل فى السجن ودخل عالم النسيان وانت جنبه حقير جدا اذا عرفت انه اخذ مليشياته للهجوم على وزارة الدفاع فى العباسية وهذا كله عرض ايامها على الهواء فنزلت القوات الخاصة وسحقت مليشياته وكل من ارسلهم اردوغان من دواعش تم سحقهم وشبعت من جيفهم الطيور الجارحة فى سيناء وانت ايها الحقير تعيش اخر ايامك واما نجد رمتك ملقاة فى الصحراء او يقبض عليك حيا وهذا ما اتمناه لتزف فى ملابس نساوين فى شوراع طرابلس قريبا جدا

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