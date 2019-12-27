المهرجان الإعلامي لطلبة الإعلام بجامعة بنغازي –((صور))

تقرير|218

أطلقت مجموعة من طلبة كلية الإعلام بجامعة بنغازي فعاليات المهرجان الإعلامي الإبداعي في نسخته الأولى وكانت انطلاقته بحفل توقيع كتاب “دليل الباحث العلمي “، لمؤلفته الدكتورة سكينة إبراهيم بن عامر.

انطلق الاحتفال بالمؤلف الجديد بحضور أساتذة وطلبة كلية الإعلام وعدد من الضيوف من حركة الكشافة والمرشدات والأصدقاء وبحضور الشاعر راشد الزبير السنوسي .

ابتدأ الاحتفاء بكلمة لعميد الكلية د. أبوبكر المبروك الغزالي ، تحدّث فيها عن دور الدكتورة سكينة بن عامر في إثراء المكتبة العلمية بعدد من المؤلفات، مُساهمةً في ترسيخ الدرس العلمي الإعلامي لدى طلاب الدراسات الإعلامية والذي يأتي هذا المؤلف من ضمنها، مساعدة للطلبة على اتّباع المناهج العلمية الرصينة لمقاربة كل حيثيات الظاهرة الإعلامية والتي ترسم العلاقة بين المتلقي ووسيلة الإعلام .

كما تحدّث الأستاذ الدكتور عبد السلام الزليتني -عميد كلية الإعلام الأسبق- مشيراً إلى اجتهاد الدكتورة سكينة بن عامر الدائم وتنوع مجالاتها بين الإعداد البرامجي الإذاعي وخاصة برامج الأطفال والكتابة في الصحف والكتابة العلمية ومشاركتها للأنشطة المجتمعية خارج أسوار الجامعة.

وألقتْ المُحتفى بها صاحبةُ المؤلف د. سكينة بن عامر كلمةً تحدّثت فيها عن مسيرتها مع الكتابة، ابتداء من أول مؤلف وحتى آخر المؤلفات المحتفى بها، شاكرة كل من ساعدها في مسيرتها العلمية .

ووقّعت الدكتورة سكينة في ختام حفل توقيع الكتاب عدداً من نسخ الكتاب المُبْتاعة من جمهور الحاضرين ليتوج هذا الاحتفاء بصورة جماعية جمعت الحضور ومؤلفة الكتاب .

ويُعد كتاب ” دليل الباحث العلمي ” من الكتب العلمية المنهجية المتخصصة في مساعدة طلاب الدراسات الإعلامية في كتابة البحوث العلمية، والكتاب من القطع المتوسط، يقع في 626 صفحة ويتضمن خمسة أدلة استرشادية لكتابة البحث العلمي:

التفكير في البحث العلمي- التخطيط للبحث العلمي – بناء البحث العلمي- اختيار المنهج العلمي – إجراء البحث العلمي.

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