جامعة اجدابيا..افتتاح المبنى الجديد لكلية الإعلام -((صور))

متابعة|218

أُفتتح في مدينة اجدابيا المبني الإداري لكلية الإعلام والاتصال بـ “جامعة اجدابيا”، بمراسم تفقدية لمحتويات المبني من مكاتب إدارية والاستوديو والقاعات الدراسية.

حضر حفل الافتتاح وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز، برفقة رئيس جامعة اجدابيا، موسى المقريف والكاتب العام للجامعة فرج العريبي ورئيس اللجنة التسيرية لكلية الإعلام والاتصال عصام بوبعيدة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة.

وأشاد وزير التعليم في مستهل كلمته بحفاوة الترحيب والاستقبال من قبل رئاسة الجامعة ،مضيفاً أنه في كل زيارة لاجدابيا هناك جديد، بافتتاح مشاريع تسجل للجامعة ورئاستها.

وأثنى رئيس الجامعة على الوزير وعميد البلدية ودورهما في دعم الجامعة قائلاً:(إن العمل شراكة مجتمعية بين الجامعة والبلدية وهذا يعطي للجامعة إنطلاقة أفضل وقدرة على حلحلة مشاكلها وتلبيتها لحاجات المجتمع، لا يخفى على الجميع أن كلية الإعلام والإتصال من الكليات المتميزة والمتكاملة داخل الجامعة ونحن إن شاء الله سائرين بخطى ثابتة في مسيرة الجامعة لتؤدي رسالتها).

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