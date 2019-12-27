اخر تطورات الوضع في محور صلاح الدين وجنوب طرابلس

شهدت محاور جنوب العاصمة طرابلس ليلة مشتعلة بالاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

واستمرت الاشتباكات العنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة محاور في طريق المطار وعين زارة والساعدية والتوغار والعزيزية وصلاح الدين المحور الاكثر اشتعالاً والقريب من وسط العاصمة.

وبحسب بيان مقتضب لقوة عمليات اجدابيا فقد استهدفت مدفعية القوات المسلحة مخزن ذخيرة لقوات الوفاق في محور صلاح الدين واشتعال النيران فيه.

وقالت القوة أن القوات المسلحة غنمت دبابة في اشتباكات اليوم من المجموعات المسلحة التابعة للوفاق ، بعد تقدم قوات الجيش ودخول مواقع جديدة في صلاح الدين.

واشارت القوة إلى إنهيار محلوظ لقوات الوفاق وقيامهم بالطلب من أهالي العاصمة الخروج معهم لوقف زحف القوات المسلحة إلى وسط العاصمة.

وكانت مصادر محلية أكدت اندلاع اشتباكات مسلحة في محاور التوغار و الساعدية و طريق المطار بالقرب من مستودع البريقة للنفط جنوب العاصمة ‎طرابلس .

وبحسب المصادر فقد اندلعت إشتباكات عنيفة في العزيزية والساعدية والسواني.

وقالت مصادر عسكرية أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني حلق في سماء سرت.

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