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أردوغان: سنرسل قوة عسكرية الى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  امس الخميس أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده في يناير 2020 لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة الجيش الليبي. 

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة إن قراره جاء “تلبية لدعوة الحكومة الليبية الشرعية”. 

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة “سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان” في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف “سنلبي بذلك دعوة الحكومة الليبية الشرعية” حسب وصفه ، مؤكدا “سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم الجيش الليبي .  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • الحكومة الشرعية هي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، ولا تسمعوا لجعجعة من يرفضون الشرعية الصحيحة لحجج واهية منها :
    1- أنها حكومة لم ينتخبها الشعب الليبي لا عن طريق انتخابات ولا اقتراع ولا تصعيد ولا أي شيء.
    2- لم تمنح ثقة البرلمان الليبي
    3- لم تؤدي اليمين الدستوري
    4- لا تتجاوز الـ 15-20% فقط من ليبيا في نفوذها
    5- نفوذها ضعيف ففي 15-20% من ليبيا لا تحكم السيطرة بسبب المليشيات الحاكمة
    6- استقال منها أكثر من نصفها وكشفوا حقيقتها
    7- لا تملك جيش ، وجيشها الذي يقاتل الأن هم المليشيات .
    8- انتهت مدتها بحسب اتفاق الصخيرات الذي أتى بها
    9- فشلت في كل ما اسند إليها من مهام بحسب اتفاق الصخيرات
    10- الاتحاد الأوربي لا يعترف بها
    لا تسمعوا لكل هذه الترهات ولا تلتفتوا للمشير صفر على الشمال
    وقيس سعيد رئيس تونس اتفق مع باشاغا على ما قاله باشاغا في المؤتمر الصحفي لكن قيس سعيد نسي فقط وسيتذكر لاحقا
    موتوا بغيظكم يا قرامطة

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