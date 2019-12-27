أردوغان: سنرسل قوة عسكرية الى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الخميس أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده في يناير 2020 لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة الجيش الليبي.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة إن قراره جاء “تلبية لدعوة الحكومة الليبية الشرعية”.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة “سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان” في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف “سنلبي بذلك دعوة الحكومة الليبية الشرعية” حسب وصفه ، مؤكدا “سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم الجيش الليبي .