المعارضة التركية تعلن رفضها لاتفاق ليبيا

قال حزب الشعوب الديمقراطي التركي “إن اتفاق التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا بمثابة مذكرة حرب”، في بيان صادر عنه، قبل مصادقة البرلمان على الاتفاق، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف الحزب في بيانه موضحا “أن الاتفاقيتين المبرمتين مع حكومة الاتفاق الوطني (حكومة طرابلس) التي تعتبر أحد طرفي الصراع هناك تعني جر تركيا للحرب، لا سيما أن هاتين الاتفاقيتين وقعتا في وقت تشهد فيه ليبيا حربا داخلية”.

وتابع البيان “واتفاقية التعاون الأمني والعسكري تجعل من تركيا طرفا عسكريا في ذلك الصراع، ولن يقتصر دروها على كونها طرفا سياسيا فحسب، وهذا يعني جعل تركيا في صف حكومة طرابلس فعليا”.

وأشار البيان إلى “أن نظام العدالة والتنمية الحاكم، في 18 مايو/أيار الماضي، أرسل كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الثقيلة، من بينها العربات المدرعة من مخازن الجيش التركي، كدعم مباشر لحكومة طرابلس”، مضيفا وحتى اللحظة لم يصدر عن السلطات التركية أي بيان يوضح كيف أرسلت هذه الأسلحة، ووفق أي إجراء، وعملا بأي اتفاق؟”.