بلدي طرابلس يطالب بـ “إجراءات عاجلة” لاستقبال النازحين

دعت لجنة الشؤون الإنسانية ببلدية طرابلس المركز كل لجان الأزمة المعنية بالبلديات والمناطق المجاورة خارج مناطق الاشتباكات المسلحة الحالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال النازحين الجدد من مناطق الاشتباكات.

وأوضحت البلدية أن عدد الأسر النازحة المسجلة لديها بلغ حوالي 4500 أسرة نازحة، مبينة أن اللجنة تعمل جاهدة توفير احتياجاتهم وفق الموارد المحلية المتاحة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد أكدت في وقت سابق أن أوضاع النازحين والمهجرين في مدينة طرابلس ومحيط المدينة مأساوية، مرجعة ذلك لتأخر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين في طرابلس، إضافة إلى البلديات التي نزح إليها المواطنين من المدينة ، حيث بلغ عدد النازحين والمهجرين والفارين من مناطق النزاع والتوتر بمناطق بطرابلس بلغ 140 ألف نازح حسب ما ورد عن اللجنة الوطنية.

كما حذرت اللجنة، من مغبة حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة في مدينة طرابلس، مع توسع نطاق مناطق النزاع والتوتر بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس، والذي نجم عنه ارتفاع أعداد النازحين والمهجرين من المدينة.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، إن حكومة الوفاق فشلت في إدارة الأزمة ومعالجة الأوضاع الإنسانية من خلال تهيئة الإمكانات المناسبة لاستقبال وإيواء النازحين والمهجرين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، وتوفير الاحتياجات الغذائية منها وغير الغذائية، مما فاقم من معاناة النازحين والمهجرين.

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