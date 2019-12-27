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سفير الوفاق في تركيا: نحن بحاجة لتدخل أنقرة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد سفير الوفاق في تركيا عبدالرزاق مختار أن “ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان” وهو ما سيتحقق عبر الدعم التركي حسب وصفه.

وجاءت تصريحات مختار لوكالة الأنباء التركية الأناضول خلال مشاركته في فعاليات ندوة “ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا، العلاقات الليبية ـ التركية” التي نظمتها جامعة “أنقرة يلدرم بيازيد”، أمس الخميس.

وأكد مختار أن العلاقات الليبية التركية قديمة وتعود جذورها لمئات السنين، مشيرا إلى أن “أنقرة” لطالما وقفت في جانب الشعب الليبي، مضيفا أن “ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي، والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، لدينا عدد كاف من المقاتلين”، معتبرا أن “الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار، وأن البلدين “شقيقان” وليسا صديقين فقط”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أشار إلى أن حكومته ستتحصل على تفويض من البرلمان لإرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الوفاق مطلع يناير المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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