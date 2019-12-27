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“الزيغن” تدعم ريادة الأعمال

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة ورشة عمل حول ريادة الأعمال بقاعة التدريب بمدرسة البوانيس بمنطقة الزيغن .

واستهدفت الورشة العنصر النسائي والمعلمات وطالبات المرحلة الثانوية، وتضمنت فعاليات الورشة إلقاء محاضرات حول ريادة الأعمال، شملت العديد من المحاور ومن أهمها مفهوم ريادة الأعمال والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال.

وتهدف الورشة حسب القائمين عليها إلى نشر مفهوم ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز العنصر النسائي والشباب بالمنطقة على التفكير والإبداع في خلق مشاريع تعود عليهم بالفائدة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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