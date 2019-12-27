بدء صيانة طريق كادوش السبعة بـ “زليتن”

انطلقت ببلدية زليتن أعمال تنفيذ مشروع صيانة طريق كادوش السبعة الذي تنفذه شركة ربوع الأريل للمقاولات العامة وبإشراف مكتب المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية.

وأوضح مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالبلدية خيري محمد أن مدة تنفيد المشروع 45 يوماً من تاريخ استلامه

وأشار محمد إلى أن مراحل المشروع تتمثل في إزالة الطبقة الإسفلتية المتهالكة والمتضررة ومرحلة توريد وفرش طبقة الأساس الحُبَيْبِي، إضافة إلى توريد ورش طبقة التشريب، وتوريد ورش الأسفلت المخفف.

وتتضمن المرحلة النهائية للمشروع فرش ودمك ورصف الطبقة الإسفلتية بمسار المشروع.

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