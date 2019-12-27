المطارات تبحث خطة عمل مطار الزنتان للعام 2020

عقدت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، أمس الخميس، اجتماعا موسعا ضم رئيس المصلحة صالح الشتيوي، ومدراء الإدارات بالمصلحة، مع إدارة مطار الزنتان ومدراء المكاتب بالمطار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي للمطار وإعادة تنسيب وتنسيق الموظفين بين المكاتب في المطار، ومناقشة كافة الأمور الإدارية، واستعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، إضافة إلى مناقشة خطة عمل المطار لسنة 2020 ومن ضمنها الخطة التدريبية المقترحة للكوادر العاملة بالمطار.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة موضوع الازدواجية لبعض الموظفين حيث تم صدور قرار في بعض منهم اليومين الماضيين.