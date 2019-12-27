الأزهر الشريف يؤكد دعمه لليبيا ضد التطرف الفكري

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 December, 2019

التقى مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم علام، أمس الخميس، الوفد الليبي الثامن المتدرب بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ضمن الدورة العلمية المتقدمة الخاصة بتصحيح المفاهيم المغلوطة وتفيد الفكر المتطرف، ‏للتعرف على جهود الدار في مواجهة الفكر المتطرف وتفنيد الفكر المتطرف.

أوضح رئيس فرع المنظمة في ليبيا، أكرم الجراري، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال اللقاء عرض الموقف الليبي في مواجهة الفكر المتطرف، كما قدم الوفد الليبي الشكر إلى فضيلة المفتي، مشيرا إلى تقديره لجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر في عقد مثل هذه الدورات التدريبية لأئمة ووعاظ وشيوخ ليبيا، وإتاحة الفرصة للقاء القيادات الدينية بالأزهر الشريف‏.

‏من جهة أخرى رحب فضيلة مفتي الديار المصرية، بهذه الزيارة واعتبرها امتدادا للتكامل بين دولة ليبيا وبين مصر، مؤكدا على دور مصر في الوقوف إلى جانب ليبيا ضد التطرف الفكري ‏والتصدي للجماعات التي تنشر هذه الأفكار بين الشباب ومختلف طوائف المجتمع.

وفي نهاية اللقاء أكد المفتي، مرة أخرى على أن ما يقوم به الأزهر الشريف وما تقوم به الدولة المصرية تجاه الأخوة الليبيين والدولة الليبية هو حق الأخوة والجيرة، وأن الأزهر الشريف سيظل حامياً ومناصراً ضد كل متطرف وكل منحرف عن الفكر.