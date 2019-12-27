تنبيه جوي هام من “الارصاد الجوية” من منخفض جوي بارد وأمطار غزيرة

أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي تنبيهاً جوياً هاماً بشأن توقعات الأمطار للأيام القادمة في أنحاء مختلفة في ليبيا .

ونبه المركز الوطني للارصاد الجوية وبداية من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 أن تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار غزيرة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء على بعض المناطق مما يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، منوهاً لأخذ الحيطة والحذر.

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