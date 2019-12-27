وكالة: اختطاف 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية التشادية

أفادت وكالة “الأخبار” الموريتانية بأن 13 تاجرا اختطفوا، أمس الخميس، من مناجم الحدود الليبية التشادية.

ونقل موقع وكالة “الأخبار”، عن مصادر، القول “إن ثلاثة عشر تاجرا موريتانيا تم اختطافهم خلال الساعات الماضية من مناجم على الحدود الليبية التشادية”.

وأوضح مصدر أن تسعة موريتانيين اختطفوا البارحة على دفعات من المناجم، قبل أن يختطف ثلاثة آخرون صباح اليوم.

وأكد المصدر أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة “جال كلجه” الليبية لاختطاف الدفعة الأولى لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.

ورجحت مصادر “الأخبار” أن تكون مجموعة من تجار التبو التي تتبع لها المنطقة هي من تقف خلف عملية الاختطاف، وذلك على إثر اتهام التبو لتاجر موريتاني بالهروب بمستحقات مالية لهم عليه.

وأشارت الوكالة إلى أن الموريتانيين الثلاثة عشر المختطفين يعملون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.