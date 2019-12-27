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تقدمات جديدة للجيش في عين زارة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الوحدات العسكرية بالكتيبة 155 التابعة للجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة بمحور عين زارة وتحديدا في المنطقة المحيطة بمسجد “فطرة”.

وأوضحت الكتيبة عبر مكتبها الإعلامي أنها سيطرت على عمارة الياجور داخل المنطقة والتي كانت تستخدمها المجموعات المسلحة مرصدا للقنص نظرا لارتفاعها.

كما تمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته على “شيل السويحلي” بعد اندلاع اشتباكات قوية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ومن جهتها أكدت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق أن المدفعية الثقيلة استهدفت تمركزات الجيش في محيط محور اليرموك ودمرت مخزنا للذخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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