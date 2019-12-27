لجنة حقوق الإنسان بطرابلس تناقش رصد الانتهاكات

بحثت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اجتماعها 15 سير أعمال توثيق الانتهاكات والمتورطين فيها.

وناقشت اللجنة في اجتماع عقد بمقر وزارة العدل بطرابلس، برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان والمكلف برئاسة اللجنة الأعمال التي أنجزتها خلال الفترة الماضية والتقارير المقدمة من فريق الرصد إضافة إلى الملاحظات المدرجة في تقاريرها المعدة بشأن الانتهاكات وتكليف أعضاء من اللجنة بمتابعة ما تم رصده بهذا الشأن.

وكانت تقارير دولية عديدة تتحدث عن انتهاكات حقيقية لم يتردد الكثيرون في قولها بصوت عال، آخرها ما ذكرته منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في تقرير جديد لها بشأن تورط جميع الأطراف المشاركة في حرب طرابلس في قتل وتشويه عشرات المدنيين من خلال هجمات عشوائية واستخدام مجموعة من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة داخل مناطق مأهولة بالسكان، وأشارت المنظمة إلى أنها زارت 33 موقعا مختلفا لضربات جوية وبرية في طرابلس والمناطق المحيطة بها واكتشفت أدلة على جرائم حرب محتملة من قبل حكومة الوفاق والجيش الوطني، مُبيّنة أن تحقيقها كشف تجاهل كلا الطرفين القانون الدولي بسبب استمرار توريد الأسلحة للجانبين في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية