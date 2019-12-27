رويترز: حكومة الوفاق طلبت رسميا دعما عسكريا من تركيا

أخبار ليبيا 24

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في العاصمة طرابلس قوله: إن الحكومة الوفاق الوطني طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال المسؤول أمس الخميس: “إن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تسعى للسيطرة على طرابلس”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد جاهزيتهم لإرسال قوات تركية إلى ليبيا بعد موافقة مجلس الأمة التركي عليها في الثامن أو التاسع من يناير القادم.

وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الخميس، استعدادهم لعرض طلب إرسال القوات التركية إلى ليبيا على مجلس الأمة فور انعقاده بداية يناير القادم، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق مذكرة التفاهم بين البلدين.

ووقع فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية الإثنين الماضي، إن الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا، مضيفا: “أنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية”.

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