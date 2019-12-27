اختطاف 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، باختطاف 13 تاجرا موريتانيا، في منطقة المناجم الواقعة على الحدود الليبية التشادية.

وبحسب المصادر، فأن 9 موريتانيين اختطفوا أمس الخميس، على دفعات من منطقة المناجم، قبل أن يختطف الآخرون اليوم الجمعة، موضحة أن سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة “جال كلجه” الليبية لاختطاف الدفعة الأولى، لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.

هذا ويعمل الموريتانيون الـ 13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.