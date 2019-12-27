المقري يدعو الدول العربية لتنفيذ اتفاقيات الدفاع المشترك

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 December, 2019

دعا السياسي عبد الله المقري، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسحب الاعتراف بما وصفها “حكومة الصخيرات المنتهية ولايتها”.

وقال المقري، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “حكومة الصخيرات العميلة انصاعت لطلب الرئيسي التركي رجب أردوغان بأن تطلب منه التدخل العسكري بنشر قوات تركية على الأراضي الليبية قادمة من البحر والجو، وهو يعلن أنه سيطلب من البرلمان التركي ذات الأغلبية الاخوانية الموافقة على الانتشار العسكري في الثامن من الشهر القادم”، بحسب تعبيره.

وجدد المقري، دعوته إلى جميع أبناء الشعب الليبي بالوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية لدحر “العدوان التركي المجرم”، معربا في الوقت ذاته عن تحياته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مطالبا الدول العربية بتنفيذ اتفاقيات الدفاع المشترك العربية، كما ناشد المقري الرئيس الجزائري بالوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية بالتصدي لهذا العدوان القادم.

كما طالب المقري الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسحب الاعتراف بـ “حكومة الصخيرات المنتهية مدتها”، قائلا “البعثة الاممية في ليبيا تعي جيدا أن ما يسمى بحكومة الوفاق غير شرعية لم تعد قائمة، وأصبحت تعرض السلام والأمن الدولي في البحر الأبيض المتوسط للخطر، ونحن على ثقة بأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن سيصوّتون لصالح سحب الاعتراف الدولي والأممي من هذه الحكومة التي لم يعد لها الا ساعات وترحل مع تقدم القوات المسلحة العربية الليبية الى مقرها”، بحسب قوله.