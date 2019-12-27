طقس ليبيا.. الارصاد تتوقع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان يشهد طقس ليبيا اليوم اجواءا مستقرة على اغلب مناطق ليبيا.

وتوقعت الارصاد في نشرة جوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من يوم الغد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مدعوم بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب.

وأضافت النشرة أن الفرصة تكون مهيئة لسقوط امطار متوسطة الى جيدة وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية يوم الأحد على بعض مناطق الشمال حيت تؤدي الى تجع المياه في المناطق المنخفضة.

وبحسب النشرة الجوية فتتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها لهذا اليوم (17_20) م .

وفيما يلي النشرة المتوقعة للارصاد الجوية:

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