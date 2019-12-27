الشاطر: مؤتمر برلين صندوق قنابل متفجرة

رأى عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، أن مؤتمر برلين المزعم عقده بشأن الأزمة الليبية قد يكون “صندوق قنابل متفجرة”.

وقال الشاطر في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “لو قدر لمؤتمر برلين أن ينعقد فسيكون صندوق قنابل متفجرة، لو صدقت النوايا فأمامهم اختيار الاتفاق على إعادة الأمانة الى شعب ليبيا، بضمان إجراء انتخابات تشريعية آمنة فقط ليتولى مجلس النواب الجديد إعادة ترتيب البيت بدون المنغصات الحالية الداخلية والتدخل الأجنبي”، بحسب تعبيره.