“بالمسافات” تفاصيل تقدمات الجيش في محاور طرابلس

تقرير

تتغير الخارطة العسكرية بشكل كبير خاصة في الأيام الأخيرة مع تقدمات واضحة للجيش الوطني،واقتربت الاشتباكات بشكل كبير من “سيمافرو” صلاح الدين النقطة المعنوية الكبيرة لقوات الوفاق.

تغير شكل التقدمات نبدؤه من السيطرة على معسكر اليرموك إلى جامع الخلة (فتحة البل) بمسافة تقدر بنحو 2.05 كلم، ثم استمرت الاشتباكات حتى سيطرت قوات الجيش على كلية الشرطة بمسافة فاصلة بين فتحة البل إلى كلية الشرطة بنحو 600 متر، ومن كلية الشرطة استمرت الاشتباكات حتى تمت السيطرة على الجوازت بتقدم بلغ 500 متر.

كما سيطرت قوات الجيش بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات على معسكر التكبالي في الطريق باتجاه سيمافرو صلاح الدين، ثم منطقة حي الزهور في صلاح الدين هي الأخرى بتقدم بلغ 700 مترعن مقر الجوازات.

وشهدت كوربة مصراتة من جهة الخلة تقدمات للجيش بعد تراجع قوة الردع الخاصة مضطرةً؛ بسبب تقدم المحاور الموازية في الطريق الرئيس باتجاه السدرة.

وفي عين زارة أصبح جامع فطرة مؤمَناً من الجيش بعد التقدم باتجاهه والسيطرة على محيطه صباح الجمعة، فيما استمرت التقدمات استمرت حتى وصلت قوات الجيش إلى طريق السدرة بتقدمات بلغت 1.5 كلم متر، ولازالت الاشتباكات العنيفة تدور رحاها في المنطقة الفاصلة بين السدرة وسيمافرو صلاح الدين.

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