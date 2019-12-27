اخبار ليبيا الان

سفير الرئاسي لدى أنقرة: الدعم العسكري التركي سيساعد على بسط الأمن

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال سفير المجلس الرئاسي لدى أنقرة عبد الرزاق مختار تعليقا على إمكانية إرسال تركيا قوات إلى بلاده إن ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي والتدريب الخاص والخبرة لدعم مسلحي الوفاق في الميدان.

مختار وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية عقب مشاركته في ندوة “ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا، العلاقات الليبية ـ التركية” عقدتها جامعة “أنقرة” أمس الخميس أشار إلى أن العلاقات التركية ـ الليبية تمتد مئات السنين وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما على حد زعمه.

وأضاف:” ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي، والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، لدينا عدد كاف من المقاتلين”.

وزعم أن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي بل سيساعد على بسط الأمن والاستقرار والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط، على حد تعبيره.

مختار إختتم تصريحه بالقول:” ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عن وطن …
    يمشي إلى مفاوضات السلم
    دونما كرامة …
    ودونما حذاء !!
    ***
    عن وطن رجاله بالوا على
    أنفسهم خوفا …
    ولم يبق سوى النساء !!
    ***
    الملح … في عيوننا …
    والملح في شفاهنا..
    والملح … في كلامنا
    فهل يكون القحط في نفوسنا
    إرثا أتانا من بني قحطان ؟؟
    لم يبق في أمتنا معاوية …
    ولا أبو سفيان …
    لم يبق من يقول (لا) …
    في وجه من تنازلوا
    عن بيتنا .. وخبزنا .. وزيتنا …
    وحولوا تاريخنا الزاهي…
    إلى دكان !!
    ***
    لم يبق في حياتنا قصيدة …
    ما فقدت عفافها …
    في مضجع السلطان…
    **
    لقد تعودنا على هواننا ..
    ماذا من الإنسان يبقى …
    حين يعتاد الهوان؟؟
    **
    عن أسامة بن منقذ …
    وعقبة بن نافع …
    عن عمر … عن حمزة …
    عن خالد يزحف نحو الشام …
    ابحث عن معتصم بالله …
    حتى ينقذ النساء من وحشية
    السبي …
    ومن ألسنة النيران !!
    ابحث عن رجال آخر
    الزمان…
    فلا أرى في الليل إلا قططا
    مذعورة …
    تخشى علي أرواحها …
    من سلطة الفئران !!
    ***
    هل العمي القومي …قد أصابنا
    وهو أبكم ؟
    أم نحن نشكو من عمى الألوان

    رد