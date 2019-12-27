عقيلة صالح في زيارة إلى قبرص.. والمهدوي يكشف السبب

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى قبرص، على رأس وفد برلماني، رفقة مسؤولين كبار من الجيش الليبي، للتباحث حول تداعيات الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري، وسبل إجهاضه.

وقال رئيس أركان القوات البحرية التابع للجيش الليبي فرج المهدوي، في تصريح لـ”العربية.نت”، “إن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي، سيتم خلالها التباحث مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا، وحول قطع الطريق على أنقرة لدعم المليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكريا من أجل عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة، لافتا إلى أن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق”.