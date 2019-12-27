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مبعوث أردوغان: سنبني قاعدة عسكرية في طرابلس في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر أمس الخميس إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا وإن أنقرة تدعم ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” هناك.

إيشلر وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها جامعة “يلدرم بايزيد” بالعاصمة أنقرة حول العلاقات التركية ـ الليبية وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أكد أن علاقات بلاده مع حكومة الوفاق الشرعية تتواصل وفقا للقانون الدولي.

وأضاف:” مثلما لا نشرعن تنظيمي “بي كا كا” و”ب ي د” الكرديين الذي وصفهما بـ” الإرهابيين” لأنهما يتلقيان دعما من بعض الدول كذلك فإن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليس شخصية شرعية لأنه يتلقى دعم بعض الجهات” على حد زعمه.

وشدد إيشلر على أن “ليبيا” (حكومة الوفاق) حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط، منوّهاً إلى أن بلاده ستقدم الدعم اللازم من الناحيتين العسكرية والأمنية إلى “ليبيا” (مسلحي الوفاق) في حال طلبت الأخيرة ذلك من أنقرة.

كما أوضح أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال من وصفهم بـ”الراغبين في سورنة ليبيا” ، معرباً عن إستعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك:” ولكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة وإنما من الجانب التدريبي”، معتبراً أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلا: “أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف”.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • عن وطن …
    يمشي إلى مفاوضات السلم
    دونما كرامة …
    ودونما حذاء !!
    ***
    عن وطن رجاله بالوا على
    أنفسهم خوفا …
    ولم يبق سوى النساء !!
    ***
    الملح … في عيوننا …
    والملح في شفاهنا..
    والملح … في كلامنا
    فهل يكون القحط في نفوسنا
    إرثا أتانا من بني قحطان ؟؟
    لم يبق في أمتنا معاوية …
    ولا أبو سفيان …
    لم يبق من يقول (لا) …
    في وجه من تنازلوا
    عن بيتنا .. وخبزنا .. وزيتنا …
    وحولوا تاريخنا الزاهي…
    إلى دكان !!
    ***
    لم يبق في حياتنا قصيدة …
    ما فقدت عفافها …
    في مضجع السلطان…
    **
    لقد تعودنا على هواننا ..
    ماذا من الإنسان يبقى …
    حين يعتاد الهوان؟؟
    **
    عن أسامة بن منقذ …
    وعقبة بن نافع …
    عن عمر … عن حمزة …
    عن خالد يزحف نحو الشام …
    ابحث عن معتصم بالله …
    حتى ينقذ النساء من وحشية
    السبي …
    ومن ألسنة النيران !!
    ابحث عن رجال آخر
    الزمان…
    فلا أرى في الليل إلا قططا
    مذعورة …
    تخشى علي أرواحها …
    من سلطة الفئران !!
    ***
    هل العمي القومي …قد أصابنا
    وهو أبكم ؟
    أم نحن نشكو من عمى الألوان

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  • يجب على الضباط العسكريين الليبيين في الجيش الليبي القوات المسلحة اتخاذ إجراءات وقرارات رجولية بضرب امكان تواجد العدو واستعداد الجنود الليبيين استعداد كامل وعدم الاستهانة بالعدو وتأجيل ضرباتهم عليه – لكي لا يتمكن الأتراك وعملاءَهم اليهود من إنجاح عمليات تهريب البشر عبر المتوسط. ونقل الأسلحة والتجارة الغير قانونية والتي تعود بالسلبية على المنطقة بشكل عام – العدو يشعر بالاطمئنان بسبب وجد عصابات دولية تدعمه من مصراتة وإيطاليا وهم يقومون بحماية تجارة البشر عبر المتوسط سواء بين ليبيا واًروبا او تونس وأوروبا – واحتكار حركة الطيران المدني لصالح زمرة معينة فاسدة تحاول إقصاء الرايء العام للمواطنين والادارات الوطنية . وتخصيص وتمليك المؤسسات العامة مثل مصنع الحديد والصلب .

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