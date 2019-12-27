رغم الوعود.. استمرار أزمة معبر رأس اجدير بين ليبيا وتونس

يشهد معبر رأس اجدير، حالة تعطل جزئية في حركة المسافرين، حيث تسيير الحركة داخل المعبر ببطىء شديد، فيما تصل ساعات الانتظار بالمعبر إلى 6 ساعات للدخول إلى الجانب التونسي.

هذا وكان مدير مصلحة شؤون الجوازات والجنسية بحكومة الوفاق، جمعة غريبة، قد أكد في تصريحات خلال الأشهر الماضية، أن الجانب الليبي اتفق مع الجانب التونسي على فتح خمسة ممرات للمواطنين وثلاثة ممرات لتسجيل السيارات في المعبر، موضحا أن الجانب التونسي متجاوب لإزالة العراقيل التي تواجه المواطنين في معبر رأس جدير الحدودي.

من جانبه قال حافظ معمر المتحدث الرسمي باسم المعبر الحدودي رأس جدير، إنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على فتح ممرات أخرى إضافية لتسهيل حركة المسافرين بين الطرفين إضافة إلى فتح أكشاك جديدة لتسجيل السيارات حتى لا يحدث تأخير في عملية الدخول.

بالإضافة لعدم مماطلة المسافرين الليبيين بحجة وجود تشابه للأسماء من الجانب التونسي، مما يضطر المسافرين إلى البقاء لساعات طويلة في الانتظار”.

وأضاف “معمر” أن هناك بعض المشاكل العالقة تحتاج لأمور فنية لحلها مثل تسجيل السيارة على جواز السفر حيث اتفق على إيجاد حلول لها لاحقا.