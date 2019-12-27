«النقل البحري» تكشف عن خطة تطوير حتى العام 2023

أعلنت الشركة الليبية للنقل البحري، اليوم الجمعة، عن خطة تطوير أسطولها البحري بداية من العام الجديد (2020) حتى العام 2023.

وأوضحت الشركة إنها عازمة على تطوير أسطول البحري بهدف «تعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي»، مشيرة إلى أنها شكلت منذ العام 2017 لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الحـالي المكون من 22 ناقلة (21 ناقلة تختص بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية وسفينة صب للبضائع السائبة)، و بسعة كلية تبلغ حوالى 2.72 مليون طن متري، بحسب صفحة الشبكة على موقع «فيسبوك».

وتركز الخط على: «تنويع مصـادر دخــل الشــركـة»، واعتماد سياسة إحلال ناقلات النفط التي تجاوز عمرها الإفتراضي 15 سنة ، خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط الخام وذلك بما يتوافق وسياسة الحفاظ على الأصول.

وكذلك، إحلال السفن التي لم تحقق عوائد تشغيل إيجابية على مدى زمني طويل لأسباب فنية أو تشغيلية، والمنافسة في سوق النقل البحري من خلال إقتناء سفن جديدة ذات جدوى إقتصادية. وشددت الشركة على انتهاج «آلية التزامن في تنفيذ الخطة وذلك بالتزامن بين مراحل البيع للسفن المستهدفة بالإحلال مع مراحل مشاريع الإقتناءات الجديدة ، للتعجيل في تحقيق أهداف مشروع التطوير».

المرحلة الأولى

وتبدأ المرحلة الأولى من مطلع العام 2020 وتنتهي بحلول العام 2021 ، يتم خلالها إحلال أربعة سفن بأربعة سفن جديدة ، حيث تبدأ عملية بيع 3 ناقلات نفط خام تجاوز عمرها 17 عام، وهي ( إنتصار – إبن بطوطة – القرضابية ) بالإضافة إلى إحلال سفينة الصب (جبل نفوسة) بسبب إنخفاض العوائد المالية لتشيغلها، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالسوق التشغيلي لهذا النوع ومواصفاتها، بحسب الشركة.

كما سيتم خلال نفس الفترة الزمنية إقتناء عدد 4 ناقلات حديثة بواقع ناقلتين نفط خام بسعة أكبر من نفس حجمية الناقلات المستهدف إحلالها وبمواصفات أكثر ملائمة للسوق التجاري والتشغيلي وأكثر طلباً في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى شراء ناقلتين للمنتجات النفطية بحجميات مماثلة للناقلات الخام تساهم بشكل كبير في تحسين وضع الأسطول وتعزيز ميزان الإيرادات مقابل المصروفات .

أما المرحلة الثانية ستنطلق مطلع 2021 ، حيث سيتم خلالها إحلال ناقلتي النفط الخام (الشاهدة والظافرة) والتي ستتجاوز أعمارها 17عام ، ويتم إقتناء ناقلتين حديثين للغاز المسال بسعة تقديرية (10 الاف م3 ) لكل ناقلة ذوات تبريد جزئي.

المرحلة الثالثة ستنطلق عام 2022 حتى 2023 وسيتم خلالها الإستمرار في إحلال المتبقي من السفن المتقادمة او التي تجاوزت العمر الإفتراضي وإستبدالها بسفن وناقلات أخرى حديثة تكون ملائمة لإحتياجات السوق، وتشمل سفن نقل الحاويات، وسفن نقل البضائع المدحرجة.

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