بوتين وكونتي: يجب التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة الليبية

ليبيا – ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية أمس الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا مع التركيز على ضرورة التسوية السلمية للأزمة.

وجاء في بيان للكرملين وفقاً لوكالة “سبوتنيك”الروسية أنه تم مناقشة الوضع في ليبيا وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، في هذا الصدد تم الإعراب عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة.

ووفقاً لوكالة “نوفا”الإيطالية تعهد كونتي وبوتين بتحديث مستمر بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها ليبيا للمصالح الإيطالية أيضًا.