بلومبيرغ: الوفاق تعلن استعانتها بوحدات الجيش السوري

بلومبيرغ عن مسؤول بحكومة الوفاق: سننشر وحدات تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لمساندتنا في طرابلس
بلومبيرغ عن مسؤول بحكومة الوفاق: سننشر وحدات تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لمساندتنا في طرابلس
كذب
قوات الوفاق الآن في المحاور تقاتل لوحدها ، بدليل التقدمات العسكرية لجيشكم المهزوم في المحاور ، لماذا تقدم جيش المهزوم حفتر؟
تقدم وسيطر على كيلومترات لأن قواتنا لوحدها لا يساعدها أحد ولهذا تراجعنا
سيشهد التاريخ أن سقوط طرابلس في يد الأسير حفتر ما هو الا بسبب إخلاصنا وأننا نقاتل لوحدنا فعجزنا عن رد العدوان
منكم لله يا ظلمة
هكذا يكون الكلام عندما تتصدر منصات اعلامية غير شريفة وغير بريئة المشهد الاعلامي الليبي.في حرب الكترونية تولي كبرها اتباع المشير صفر، فيوردون الخبر منسوب لمسؤل؟ من هو ،الله أعلام؟ لسان حالهم يقول ليس مهم ان يوجد هذ الشخص ام لا المهم صدقونا. وما كانو ليذهبو هذ المذهب لو كان اصلهم يستفضع الكذب ولكن صدق حطائط حين قال وكل امرء جار علي ماتعود.
صدقت أخي (كلمة حق من تونس) إعلامهم كذب ولف ودوران ومشيرهم مهزوم ، المشير صفر سيموت حتما ، وسيلقى جزاءه ، وسقوط طرابلس في يد اتباع المشير صفر لا يعني انتهاء المعركة ، أبدا..
واهمين ، سنقاتلهم من تونس بعد تحقيق الحلف الجزائري التونسي الليبي الذي قال عليه با شاغا
أضف تعليقـك