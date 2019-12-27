ورشة عمل حول ريادة الأعمال للعنصر النسائي بالزيغن

نظمت الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة، مؤخرا ورشة عمل بقاعة التدريب بمدرسة البوانيس بمنطقة الزيغن حول ريادة الاعمال استهدفت العنصر النسائي بالمنطقة والمعلمات وطالبات المرحلة الثانوية.

ألقيت في الورشة محاضرات وجوانب عملية حول ريادة الأعمال أهمها مفهوم ريادة الاعمال والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال.

وتناولت ايضا البيئة التنظيمية للمشروعات وأهمية عملية الابتكار والإبداع في المشروعات.

وقال القائمين على الورشة، إنها كانت تهدف نشر مفهوم ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز العنصر النسائي والشباب بالمنطقة على التفكير والإبداع في خلق مشاريع اقتصادية او خدمية تعود عليهم بالفائدة والنفع.