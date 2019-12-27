العقوري: قرار استرجاع طرابلس هو قرار سيادي للبرلمان والقيادة العامة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن قرار استرجاع طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأكد العقوري في تصريح أمس لوكالة سبوتنيك الروسية، أن تحرك القوات المسلحة جاء بعد فشـل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية، مما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة، التي استباحت مؤسسات الدولة في طرابلس لصالحها واستغلت الأوضاع لنهب ثروات البلاد.

واعتبر العقوري تلويح تركيا بإرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا تدخلا سافرا في شؤون ليبيا الداخلية، وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، موضحا أن مجلس النواب يعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لردع أي تحرك عسكري ضد ليبيا.

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