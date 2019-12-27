الليبية للاستثمار تبحث استراتيجية الحفاظ على الأموال المجمدة

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الأربعاء الماضي، في العاصمة تونس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث استراتيجية المؤسسة للتحول نحو الحوكمة والخطوات التي اتخذت بشأن الأموال المجمدة.

وأوضح مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لؤي القريو، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الجهود والاتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول مطالب المؤسسة بتفادي أية آثار سلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات الساري، لافتا إلى أن اللقاءات الأخيرة تأتي في ظل الجهود التي يبذلها مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والرامية إلى تعزيز تعاون المؤسسة مع المجتمع الدولي.

من جانبه رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، بالخطوات المتخذة من قِبل المؤسسة لتنفيذ استراتيجيتها بتحسين الحوكمة وحماية أصولها بالخارج.