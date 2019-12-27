غارات جوية مكثفة في طرابلس والزاوية

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت تمركزات ومواقع مختلفة لقوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية التي تشهد القصف لليوم الثاني.

وقالت مصادر مطلعة ان مقاتلات سلاح الجو شن غارتين جويتين في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس والذي شهد اشتباكات عنيفة ليلة امس وحتى صباح اليوم.

كما شنت الطائرات غارة على معسكر النعام في منطقة تاجوراء، والتي تبعد 11 كيلومتر من وسط طرابلس .

كما شن سلاح الجو غارات جوية لليوم الثاني على التوالي في مدينة الزاوية والتي استهدفت مواقع قرب مصفاة الزاوية وفقا للمصادر.

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