دورة تدريبية لكوادر صندوق الضمان الاجتماعي بالكفرة

نظمت إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بصندوق الضمان الاجتماعي الكفرة، بالأمس دورة تدريبية مكثفة خصت بها موظفي الوحدة الخدمية حي الشورى.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالصندوق تاج الدين بوسويق، بأن الدورة اشتملت على معلومات حول المؤسسة الضمانية وسياساتها وهيكلها التنظيمي وإجراءاتها المعتمدة وبرامجها الخدمية المقدمة لكافة شرائح المضمونين وحيثيات قانون العمل رقم (12) لسنة 2010 وإجراءاته والتعديلات التي طرأت عليه.

وتضمنت الدورة ايضا اختباراً تحريريا وآخر عملي خضع له المتدربون واستعرضت نتائجه الحصيلة المعرفية للمكتسبات المهارية للمتدرب والتي سيعمل على تطبيقها أثناء تقديمه الخدمة لشرائح المضمونين داخل وحدته الخدمية بحي الشورى بمدينة الكفرة.