رئيس العامة للأوقاف: التجانس الاجتماعي بمنطقة أوباري أهم عامل للاستقرار

اجتمع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، والوفد المرافق له الذي يزور مناطق الجنوب الليبي مع رؤساء المجالس التسييرية بمنطقة اوباري، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية الغريفة وعدد من المشائخ والوعاظ والأئمة والخطباء ورؤساء المجالس الاجتماعية.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع الموسع على أهمية استقرار المنطقة وذلك من خلال التجانس الاجتماعي للمكونات الاجتماعية من طوارق وعرب وتبو.

كما أشاد، بالدور الذي يقوم به مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال التوعية والإرشاد لنبذ العنف والتطرف وتوحيد الخطاب الديني.