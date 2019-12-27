اخبار ليبيا الان

الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة إنشاء منطقة حظر طيران في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزامناً مع التطورات العسكرية المتسارعة في البلاد، بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة فكرة إنشاء منطقة حظر طيران في ليبيا.

وتحدثت وسائل إعلامية أوروبية أن قرار حظر الطيران في ليبيا تتداوله أوساط عسكرية أوروبية مؤخراً بشكل جدّي.

وبحسب المعلومات الأولية، ستُشرف القوات الجوية الفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية على تطبيق قرار حظر الطيران في ليبيا، فيما لم يُعلن حتى الآن عن موعد اعتماد القرار رسمياً أو موعد تطبيقه.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات ربما تأتي رداً على عزم تركيا إرسال دعم عسكري لمُسلحي الوفاق في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك