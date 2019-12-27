الأمين العام للجامعة العربية يحذر من التدخل الخارجي في ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطورة التدخلات غير العربية في الأزمة الليبية، وطالب بوقف التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي.

وأعرب الأمين العام عن انزعاجه من التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الليبية، والتي من شأنها تدهور الأوضاع العسكرية والأمنية وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وجدد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية مساء أمس، دعوته كافة الأطراف الليبية إلى خفض فوري للتصعيد والانخراط في جهود البعثة الأممية، لوضع حد للعمليات العسكرية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا