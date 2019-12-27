بلدية سرت تبحث حل أزمة نقص المياه

عقد بمقر جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سرت، اجتماعا ضم مدير ادارة المرافق المحلية والاشغال العامة ببلدية سرت منصور دلة، ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش، ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرسة.

وقال مدير مكتب الأعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل، أن الاجتماع خصص لبحث ملف المياه وأزمة نقص المياه عن مدينة سرت منذ قرابة اسبوعين بسبب خلل فني بمنطقة النوفلية شرق سرت، وتم التنسيق في زيادة ضخ كمية المياه من خزان القرضابية للنهر الصناعى الى خزان تجميع المياه (خزان المدينة) التابعة لشركة المياه بسرت بحيث تكون ساعات ضخ المياه على طوال اليوم بشكل متواصل طيلة 24 ساعة على أن تصل كمية ضخ المياه الى خزان المدينة المجاور لجامعة سرت 40 ألف مار مكعب يوميا وهي كمية كافية لاحتياجات سكان المدينة.