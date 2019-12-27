ليبيا على طاولة “بوتين ومجلس الأمن الروسي”

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، الأوضاع في ليبيا وسوريا، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.

وأضاف بيسكوف أن الاجتماع تطرق إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب، بخصوص الأوضاع الليبية مؤكدا إبداء دعمهم للجهود الدولية الرامية إلى التسوية في هذا ليبيا.

وجرى الاجتماع بمشاركة كل من رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين، أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الفدرالي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، والمبعوث الرئاسي الخاص بشؤون حماية البيئة والمواصلات، سيرغي إيفانوف.

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