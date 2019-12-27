اجتماع في بروكسل الاثنين تمهيدا لزيارة مسؤول أوروبي رفيع إلى ليبيا

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين المقبل إجتماعا بشأن الازمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى بوزارات خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى الإعداد لزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي سيترأسها الممثل السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل، والتي من المرجح أن تتم قبل إنعقاد مؤتمر برلين المتوقع أن يلتئم في النصف الثاني من يناير المقبل، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن تحضيرات لـ«مهمة أوروبية» إلى ليبيا بقيادة بوريل، رفقة وزراء خارجية دول أوروبية.

ويرى بوريل أن الأزمة في ليبيا تمثل «مشكلة خطيرة للغاية» لأنها تقع على حدود الاتحاد الأوروبي، ويشدد على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي «لاعبًا عالميًّا»، داعيا إلى «بذل قصارى الجهد لتحسين الوضع في ليبيا وإيجاد حل سياسي وليس عسكريا للأزمة».

كما أنه يدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وكذلك عملية برلين التي يجري الإعداد لها منذ أكتوبر الماضي.

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