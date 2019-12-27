ترامب والسيسي يؤكدان رفضهما الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، رفضهما الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا، بعد أن طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وحسب البيت الأبيض، فقد أكد الرئيسان في اتصال هاتفي أمس على ضرورة أن تحل الأطراف الليبية الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية.

من جانبه أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري أكد لترامب على الدور المهم للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددا على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

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