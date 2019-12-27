تيكة :قواتنا اضطرت للانسحاب من محور صلاح الدين

و اعتبر تيكة في تصريح إعلامي تلك الانسحابات هي مناورات تكتيكية ،و هو أسلوب مناورة وليس انسحابا كاملا بل عملية استراتيجية وعسكرية دفعت فيها الظروف إلى التراجع وتشكيل مجموعات مختلفة لصد ما وصفه بالعدوان.

كما أوضح الناطق باسم العملية أن قوات الوفاق تنسحب من مربع قتالي إلى آخر حتى نجحت في العملية التكتيكية والانسحاب دون خسائر في الأرواح، لافتا إلى طلبهم تعزيزات وإمدادات من المحاور الأخرى لدعم المقاتلين في محور صلاح الدين، و مؤكدا وصول كمية من المدافع كتعزيزات، وفق قوله.