المفوضية الأوروبية: هناك دول تحاول تقسيم ليبيا عبر الدعم بالسلاح

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحل الوحيد الممكن للأزمة في ليبيا يكمن في اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية، مؤكدة وجود أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا.

وأضافت أورسولا في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم ليبيا عبر الدعم بالسلاح، وموضحة أنه يمكن تحقيق مستقبل دائم للسلام في ليبيا في إطار عملية برلين التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا