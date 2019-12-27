

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 December, 2019

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التداعيات والآثار السلبية على أمن وسلامة المدنيين الأبرياء بمحيط مقر سرية الفاروق المدخل الشرقي لمدينة الزاوية غرب مدينة طرابلس جراء القصف الجوي ، بعدما ترتب على هذا القصف الجوي من استهدف لصيدلية و محال تجارية بمحيط مقر سرية الفاروق ، و الذي أوقع عدد 3 ضحايا و عدد 4 جرحي في صفوف المدنيين و الأبرياء المتواجدين في المنطقة ، كما تسبب القصف بخسائر مادية منها إصابة صيدلية ومخبز وتدمير عدد من السيارات المدنية من ممتلكات المواطنين .

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها و استنكارها الشديدين إزاء القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة يوم الثلاثاء الماضي الموافق من 24-12-2019 بمنطقة بـئر الأسطى ميـلاد ببلدية تاجوراء شرق طرابلس ، والذي تسبب في مقتل ثلاثة اشخاص وهم:-

– محمد سالم ابوجناح – فاطمة على الطرشاني- عائشة سعد عبدالله ، وإصابة أكثر من 12 شخص بجروح

كما تسبب القصف بخسائر مادية منها إصابة منازل المواطنين القاطنين بجوار المكان ، و عدة سيارات ومحل لبيع الخضروات .

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،على أن هذه الهجمات ما هي إلا إستمرار صارخ لإستهداف المدنيين العزل و الأبرياء والاستهتار بحياة وسلامة المدنيين ، وعدم مراعاة قواعد الحرب والاشتباك والنسبة والتناسب في أثناء النزاعات المسلحة والحروب وعدم التزام بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بضمانات والاحتياطات الضامنة لحماية وسلامة المدنيين .

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن هذه الجريمة البشعة والصادمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة .

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ولجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي ، بإجراء تحقيق شامل في هذه الهجمات العشوائية التي أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين و جرحي في صفوف المدنيين، وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللانسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين .

كما جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصى حقائق دولى مستقل للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب، والتي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء بمناطق النزاع بمحيط العاصمة طرابلس ، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين وضمان ملاحقته ومحاسبته، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب .

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى وضرورة إحترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، وتحذر من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية ، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية.