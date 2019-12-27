قوات الجيش الليبي تسيطر على منطقة الحرشة فى الزاوية

اكدت مصادر مطلعة سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على منطقة الحرشة فى مدينة الزاوية
تعليقات
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تتنفسون الكذب ليل نهار وانتم تكذبون، الحرشة لا زالت تحت سيطرة قوة الفار ، ومع كرهي لجميع المليشيات لكن على الاقل هم افضل من جيش المشير الشخشير حفتر. الحرشة ستتحرر حتى لو أخدها الجيش الواطي وتقدماتكم الآن في جميع المحاور ما هي الا تقدمات بسيطة لاننا نتراجع من الناحية التكتيكية فقط ثم نعود ، وعيب قواتنا الوحيد انهم مليشيات الان ولكن حكومتنا حكومة معترف بها دوليا يعني انها قادرة على توحيدهم جميعا وجعلهم جيشا حقيقيا يحمي المواطن الليبي وحياته الكريمة وامواله المعصومة وكل شيء سيكون مناسب في وقته
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ياوسخ انت والكنتشة والمجرمين لعنة الله عليكم ياسرطان العصر نهايتكم باتت اقرب من أي وقت. الجيش وحفتر غولة وكابوس عليكم خلاكم تخترفوا في عز الظهر.. يااوباش ياضلام يامنافقين ياجهلة ياشلافطيا ياخنازير.. اتفوه علي زك امك ياولد البتشة.
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