تحالف “مصري يوناني” يُحاصِر تركيا جواً وبحراً

نشر موقع pentapostagma اليوناني تقريراً حول استعدادات يونانية مصرية، لمحاصرة تركيا جوياً، ضمن حدود بحر إيجه والبحر المتوسط، لمنع تدخلها عسكرياً في ليبيا.

وأشار التقرير إلى تحرّك غواصات مصرية في مواقع مهمّة بين جزيرة كريت وليبيا خلال الساعات الماضية، لافتاً إلى أن وجودها لم يكن بغرض التدريب، إنما لمراقبة أي تحركات تركية محتملة باتجاه ليبيا.

ونقل الموقع اليوناني عن محلل الدفاع العسكري المستقل، باباك تاغفاي، قوله إن أنقرة كانت تتجهّز لاستهداف مواقع عسكرية تتبع الجيش الوطني وهي قواعد الوطية وبنينا وطبرق، بطائرات الـF16c، قبل أن تُفشِل القاهرة وأثينا هذا المخطط بإغلاق مجالهما الجوي أمام الطائرات التركية.

ووفقا لتقرير pentapostagma، سُجّلت خلال الأيام الماضية انتهاكات تركية جوية شمال شرق بحر إيجه، تصدّت لها مصر واليونان بنجاح.

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